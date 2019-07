Bangladeshi seadusandja kutsus pargis musitanud teismelistele politsei

Ekramul Karim Chowdhury postitas pildid 18 teismelisest Facebooki, kus need said tuhandeid kommentaare.

Noakhali piirkonda esindav seadusandja kustutas hiljem oma postituse ning nentis, et «ei saa sotsiaalmeediast hästi aru» ja pidanuks paarikeste näod varjama.

Chowdhury kaitses oma teguviisi ja ütles, et see on õige asi, millega ta kavatseb jätkata.