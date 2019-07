Lambakari lõpetas 140-kilomeetrise retke Pariisis

«Meie jaoks oli kõige tähtsam näidata, et linnas on võimalik lambaid pidada,» lausus ühenduse Linnakarjased asutaja Julie-Lou Dubreuilh retke alguses.

«Mõte on näidata, et tulekul on uus asjalik amet,» lisas ühenduse kaasasutaja Guillaume Leterrier. «On võimalik luua uued erakordsed lihatootmise mikrosektorid, tagades sealjuures rohelise ruumi säilimise, nagu me oleme seda teinud viimasel kolmel aastal.»