Mässulised: Venemaa viis Süüria diktaatorile appi eriüksuslased

«Need Vene erioperatsioonide jõud on praegu lahinguväljal,» ütles Türgi toetusel tegutseva üksuse juht. Varasemalt toetasid Vene sõdurid ja ohvitserid Saksa päevalehe Die Welt andmeil Süüria valitsusvägesid rindejoonest kaugemal.

«Kui Süüria presidendi Bashar Al-Assadi jõud ei suutnud edasi liikuda, sekkus Venemaa pärast 200 õhurünnaku korraldamist otseselt,» märkis Mustafa. Welti andmeil on tegu esimese korraga, mil Venemaa on maaväed Süürias lahingusse saatnud. Reuters teatas, et varasemalt on küll tegutsenud Venemaa relvajõudude snaiprid ja kasutatud venelaste tankitõrjerelvi, kuid selline sekkumine on esmakordne.

Welti teatel kinnitas Vene vägede kohalolu ka mässuliste rühmituse Jaish al-Issa liider. Mässulise sõnul oli Süüria armee tõsises hädas ning pidi venelastelt abi paluma.

Lääne meedia väitel toetab Vene maavägi Süüria valitsusväe püüdeid vallutada tagasi möödunud nädalal sissidele kaotatud Põhja-Hama. Praeguseks on tagasi saadud samas piirkonnas asuvad strateegiliselt olulised Humaimati mäed.

Üks teine opositsiooni esindaja ütles, et Loode-Süürias osalevad Venemaa poolt juhitud operatsioonides ka Iraani toetatavad šiiidi üksused, kes olid algselt venelaste juhitud operatsioonil osalemisest keeldunud.

Meedia sõnul on kaks kuud Idlibis kulgenud operatsioon olnud Moskva jaoks üks suurimaid ebaõnnestumisi pärast Süürias 2015. aastal sekkumist.

Pikalt kestnud operatsiooni käigus on peamiselt Venemaa ja Süüria poolt korraldatud rünnakutes surma saanud üle 540 tsiviilisiku, nende hulgas 130 last. Vigastada on saanud veel üle 2100 tsiviilisiku.