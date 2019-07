Austraalia pere keeldus usu tõttu makse maksmast

Austraalias Tasmaania saarel elavad Rembertus Cornelis Beerepoot and Fanny Alida Beerepoot ei ole alates 2011. aastast tulumaksu maksnud.

Kohalik volikogu konfiskeeris ja müüs nende talu 2017. aastal, sest perekond ei suutnud maksta seitse aastat kuhujunud tulumaksu. «Meil ei ole vara, sest me oleme ise jumala omad,» ütles Fanny Alida Beerepoot kohtus.

Fanny Alinda Beerepooti sõnul ei olnud nad midagi valesti teinud, sest jumala sõna on sellel maal ülimaks seaduseks ja maksude maksmine õõnestab inimese ja jumala vahelist suhet.

«Kui me rikume oma liitu jumalaga, et astuda liitu riigiga, siis me tõstame mässu jumala vastu ja rikume tema esimest käsku,» ütles Rembertus Cornelis Beerepoot.