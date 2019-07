Afganistanis sai Talibani rünnakus politsei peakorterile surma 12 inimest

Talibani pressiesindaja Qari Yousuf Ahmadi ütles, et pärastlõunane rünnak Afganistani suuruselt teises linnas algas autopommiga ja hiljem jooksid relvastatud mässulised politsejaoskonnale tormi.

Kandahari kuberneri pressiesindaja Baheed Ahmadi ütles AFP-le, et hukkus 12 inimest, neist üheksa tsiviilelanikku ja kolm korrakaitsjat. Veel 89 inimest sai viga.

"Lahing on praegu läbi. Osa sõidukeid põlevad. Afganistani armee ja USA helikopterid on nüüd seal piirkonnas," ütles ta AFP-le.

Kandahari provintsi kuberner Hayatullah Hayat ütles, et Afganistani julgeolekuväed alustasid "puhastusoperatsiooni", et näha, kas mõni ründaja on veel alles.