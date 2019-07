ÜRO jõudis Jeemeni mässulistega leppele toiduabi kohaletoimetamiseks

ÜRO külmutas toiduabi toimetamise huthimässuliste valduses olevatele aladele, sest kahtlustati, et see ei jõua tõeliste abivajajateni.

"Jeemenis elab umbes 30 miljonit inimest ja rohkem kui kaks kolmandikku nendest kannatab toidupuuduse all. See on 20 miljonit last, naist ja meest. Tegemist on ränga ja aina halveneva humanitaarolukorraga," hoiatas Beasley neljapäeval.