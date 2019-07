Trump ja Hicks olid otseselt seotud Danielsile vaikimisraha maksmisega

Cohen hiljem tunnistas, et oli maksnud kokku 280 000 dollarit läbi riiulifirma, et tasuda Danielsi ja endise Playboy modelli Karen McDougali, kes väitis samuti, et oli Trumpiga salasuhtes olnud, vaikimise eest.

Uued paljastused tõstatavad kahtluse, et Hicks valetas FBI-le. Viimane ütles intervjuus FBI agendiga, et tema ei teadnud Cliffordi süüdistustest kuni 2016. aasta novembrini. Hicks süüd ei tunnista.

Õigusministeerium üritas jätkata nimede redigeerimisega, kuid kohtunik Pauley edastas kolmapäeval käsu dokumendid avalikustada. «Materjalides näidatud kampaania finantsrikkumised on riikliku tähtsusega. Nüüd, kui valitsuse juurdlus on lõppenud, on igal ameeriklasel õigus dokumentidega tutvuda, et ise otsus langetada,» ütles Pauley.