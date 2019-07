Tokyo ja Souli tüli süveneb, Jaapan kutsus välja Lõuna-Korea suursaadiku

Samal päeval kutsus Jaapani välisminister Taro Kono Tokyos välja Lõuna-Korea suursaadiku, et esitada protest Souli keeldumise vastu liituda vaidluse lahendamiseks arbitraažikoguga.

Kono ärgitas Souli «rakendama otsekohe parandavaid meetmeid», mis puudutavad Lõuna-Korea ülemkohtu käsku, et Jaapani firmad maksaks sunnitööohvritele hüvitist.

Välisminister Kono ütles Lõuna-Korea suursaadikule, et tähtaja möödalaskmine on «sügavalt kahetsusväärne». «Nõuame tungivalt, et Lõuna-Korea valitsus rakendaks otsekohe parandavaid meetmeid», ütles Kono.