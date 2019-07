FSB sattus hiiglasliku andmevarguse ohvriks

Väljaannetega jagatud andmed olid väidetavalt kogutud internetti kaks kuud tagasi ning andmeröövi kogumahuks on häkkerite sõnul 7,5 terabaiti. Rühmitus Digital Revolution on ka varem FSB sihikule võtnud.

Kasutajatele anonüümsust pakkuva veebibrauseri Tor avalikustamisprojekt Nautilus-S lasti käiku 2012. aastal Venemaa Kvantuuringute keskuse alt ning selle elluviimist jälgib FSB. Projekti eesmärk on mõjutada brauseri struktuuri nii, et luurel oleks võimalik takistada anonüümset suhtlust või sellist suhtlust jälgida.

Kuigi häkitud projektides ei ole otseselt midagi uut, on märkimisväärne andmeröövi maht ja näiline kergus, millega see toime pandi. See illustreerib luureteenistuste ülemaailmset probleemi, kus alltöövõtjad on sageli luureagentuuride kõige nõrgem lüli.