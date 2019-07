Briti ministri sõnul kaalub London valikuvariante Iraanile vastamiseks

Briti välisministri Jeremy Hunti sõnul on Londoni eesmärk deeskaleerida pingeid Iraaniga.

Ta lükkas tagasi väited, et Suurbritannia oli hooletu oma Pärsia lahte läbivate kaubalaevade kaitsmises, kuid möönis, et kuninglik merevägi on liiga väike Briti huvide kaitsmiseks üle maailma.