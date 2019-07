Trump nõudis neljalt kongressi naissaadikult riigi ees vabandamist

«Ma ei usu, et need neli kongressi naisliiget on võimelised meie riiki armastama,» säutsus Trump Twitteris esimest ametiaega esindajatekojas teeniva Alexandria Ocasio-Cortezi, Rashida Tlaibi, Ilhan Omari ja Ayanna Pressley kohta.

«Nad peaksid vabandmaa Ameerika (ja Iisraeli) ees kohutavate (vihkamisest kantud) asjade eest, mida nad on öelnud. Nad on hävitamas Demokraatlikku Parteid, kuid on nõrgad ja ebakindlad inimesed, kes ei suuda kunagi hävitada meie suurt riiki!» kirjutas president.

Eelmisel nädalal vallandas Trump pahameeletormi sellega, et ärgitas Demokraatliku Partei vasaktiiba kuuluvaid naissaadikuid oma «totaalselt katkistesse ja kuritegevusest kubisevatesse» päritoluriikidesse tagasi minema.

Esindajatekoja mõistis teisipäeval harvaesinevas resolutsioonis hukka Trumpi «rassistlikud märkused, mis on legitimeerinud ja suurendanud hirmu uute ameeriklaste ja mittevalgete ameeriklaste ees ja vihkamist nende vastu».

Kolmapäeva õhtul kõlasid presidendi toetajate suust hüüded «Saada ta tagasi» valimisüritusel Põhja-Carolinas Greenville´is pärast seda, kui Trump oli Omari teravalt kritiseerinud.

President distantseeris end hiljem oma poolehoidjate skandeerimisest.