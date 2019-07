Abe võimuliit saavutas Jaapani parlamendi ülemkojas enamuse

Enne valimistulemuste selgumist näis, et võimalik on isegi põhiseaduse muutmist toetava superenamuse teke ülemkojas. Selleks pidanuks LDP, Komeito ja põhiseaduse muutmist toetavad väikeparteid koguma ühtekokku 85 mandaati.

See stsenaarium esialgsetel andmetel siiski ei realiseerunud.

Kahel koalitsioonierakonnal on ülemkoja teises, pühapäeval ümbervalimisele mittekuulunud pooles 70 mandaati.

Jaapani patsifistliku põhiseaduse muutmine on Abe pikaajaline eesmärk ja ta loodab selle läbi viia enne oma ametiaja lõppu 2021. aastal.

Abe on lubanud «sätestada selgelt enesekaitsejõudude (SDF) rolli põhiseaduses», mis keelab Jaapanil sõjapidamise ja relvajõudude ülalpidamise.

Pärast Teist maailmasõda USA tahte järgi kehtestatud Jaapani patsifistliku põhiseaduse sätted on elanikkonna seas populaarsed, kuid neid kiruvad Abe-sugused rahvuslased, kelle sõnul on need vananenud ja karistava iseloomuga.