Soome-Vene piiril tappis karu põdra

Kainuu piirivalvekordoni liikumisanduriga varustatud kaamera, mille eesmärk on salvestada piiril ilma loata liikuvaid isikuid, salvestas erakordse hetke laupäeval.

Jussi Voutilaineni sõnul kaotas põder karuga kohtumisel elu. Tema sõnul ei paista kaamerapildil põdra korjust, aga salvestatud piltide põhjal võib oletada, et karu on käinud oma saaki mitu korda söömas.

Voutilaineni sõnul ei ole teada, kummalt poolt piiri karu tuli. «Seal on Soome poolel põdraaed. Ta (karu) oli põdraaia läänepoolel, kuid põhimõtteliselt võib selles olla loomade liikumiseks auke, kust ta mõnest kohast võis läbi tulla». Põdraaed ei kata aga kogu piiri ja näiteks talvel võis karu tulla ka üle vee, nii et ei saa välistada, et karu võis tulla idast.