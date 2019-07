Euroopat tabab sel nädalal juba suve teine kuumalaine

Kuumalaine haripunkt jõuab Euroopasse nädala keskpunktis, kuumimateks päevadeks kujunevad kolmapäev ja neljapäev. Mõningates piirkondades on oodata isegi 12 kraadi kuumemaid temperatuure kui varasematel aastatel samal ajal, vahendab Business Insider.

Accuweatheri meteoroloogide hinnangul on see kuumalaine sarnane kuumalainele, mis tabas Euroopat juuni lõpus. Kuum õhk Põhja-Aafrika kohalt, mis kandub tuulega üles ning ida poole, liigub aga aeglaselt ning põhjustab seetõttu mõnes piirkonnas pikaajalise kuuma periood.

Kuumalaine keskpunkti jäävad ka seekord Hispaania, Prantsusmaa, Belgia, Holland, Lääne-Saksamaa, Šveits ja Põhja-Itaalia, vahendab Accuweather.

Prantsusmaa ilmateenistus, Meteo France, on hoiatanud riigi keskseid regioone temperatuuride eest, mis võivad ulatuda kuni 41 kraadini.

Temperatuurid üle 38 kraadi on võimalikud Madriidis, Lyonis ja Pariisis ning temperatuurid üle 40 kraadi on võimalikud kuumimatel päevadel nädala keskpunktis.

Mujal, nagu Londonis, Brüsselis, Amsterdamis, Frankfurdis, Berliinis ja Milaanos on oodata mitmeid päevi õhutemperatuuridega üle 32 kraadi, vahendab Accuweather.

Briti ilmateenistus prognoosib Ühendkuningriigile ligi 34-kraadiseid õhutemperatuure, mis on kümme kraadi soojemad praegusest õhutemperatuurist. Ilmateenistus ennustab ka, et senine Londoni juuli rekord, 36,7 kraadi, ületatakse suure tõenäosusega neljapäeval.

Kuumad ööd, mil temperatuurid ei lange alla 21 kraadi, teevad kuumalained keeruliseks just noortele ja vanematele, sest hooned ei saa maha jahtuda, hoiatavad Accuweatheri meteoroloogid.

Kuumalaine kestab ilmselt nädala lõpuni, mil naasevad veidi jahedamad ilmad.

Kuumimale juunile järgneb kuumim juuli

Eelmine kuu oli kuumim juuni, mis Euroopas on mõõdetud. Juunikuu õhutemperatuurid olid keskmiselt kaks kraadi soojemad kui eeldatud, ütleb Kopernikuse kliimamuutuste teenistus.

Võrreldes tööstusühiskonna eelse tasemega, oli eelmine kuu aga keskmiselt isegi kolm kraadi soojem. Kopernikuse kliimamuutuste teenistuse hinnangul oli siis tegu kliimaekstreemsuse ja üldise kliima soojenemise kokkulangemisega.

Penn State-i ülikooli kliimateadlane Michael Mann ütles aga Euronewsile, et juulist võib samuti saada kuumim mõõdetud juuli. «Juuli on kuumim kuu globaalselt ning kui me murrame juuli rekordi, siis saab see olema kuumim mõõdetud kuu üldse», ütleb Mann.

Mann lisab, et väga kuumad ilmad on Euroopal ees ka allesjäänud suvepäevadel.

Kuumalained ei too kaasa ainult soojasid ilmasid

Eelmise kuumalaine ajal tabasid Euroopat ka metsatulekahjud, mis sundisid inimesi põgenema ning tapsid sadu kariloomi, vahendas toona The Guardian. Lisaks kehtastati kuuma tõttu kiirusepiiranguid Saksamaa autobahnil.

Prantsusmaal on pikaajaline kuumaperiood tekitanud põualaadseid tingimusi, mis on mõjutanud mitmeid majandussektoreid, nagu tuumaenergia ja põllumajandus, vahendab Euronews. Põualaadsed tingimused on toonud kaasa ka vee kasutamise piiranguid 61 administratsiivses haldusüksuses Prantsusmaal.

«Läbi aasta kestnud kuum ilm ja sademete vähesus on viinud väga madala põhjavee tasemeni, mis omakorda mõjutab jõgede voolu tugevust ning vee hulka», ütles hüdroloog Violaine Bault Reutersile.

Kuumalaine ka Ameerika Ühendriikides

Samaaegselt on kuumalaine ka Ameerika Ühendriikides, kus hetke seisuga on hukkunud juba kuus inimest, vahendab Fox News. Õhutemperatuurid on mõningates piirkondades jõudnud 37 kraadini ning sagenenud on tormid, mis on viinud elektrikatkestusteni New Yorki ja Wisconsini osariikides, vahendab CBS News.

Kuidas valmistuda kuumalaineks?

Rahvusvaheline Punane Rist on koostanud nimekirja soovitustest, mida tasuks järgida kuumalaine ajal.

Enne kuumalainet tasub:

Kuulata ilmaennustusi ning olla teadlik temperatuurimuutustest.

Olla teadlik nii temperatuurist kui kuumaindeksist. Kuumaindeks on temperatuur, mida keha tunneb kui kuumuse ja niiskuse mõju on kombineeritud.

Kontrollige, et teie hädaabipakk oleks valmis kui toimub näiteks elektrikatkestus.

Olge teadlikud inimestest, kes on vanemad, nooremad, haiged või ülekaalulised. Nad on tõenäolisemalt liigse kuumuse ohvrid ning võivad vajada abi.

Kui sul pole kliimaseadet, vali kohti kuhu minna päeva kuumimatel aegadel.

Valmistu selleks, et su koduloomade vajadused vee ja varju jaoks oleks täidetud.

Kuumalaine ajal tasub: