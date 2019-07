Tippkuti järg tehti Hiinale sobivaks

1986. aastal esmakordselt kinodesse jõudnud Tippkutt on saamas järje järgneval aastal. Eelmisel nädalal avaldatud treileris on aga näha aga kahte muudatust, mis tehti Tom Cruise kehastatud Mavericki jakil.

Nimelt on kadunud jakilt Jaapani ja Taiwani lipud ning need on asendatud sarnastes värvides olevate sümbolitega. Uued sümbolid ei ole aga erinevalt ÜRO ja USA lippudest seostatavad ühegi riigiga.

Sotsiaalmeedias on lippude muutmine kaasa toonud aga spekulatsiooni, et tegu oli katsega lepitada Hiinat. Mitmed Twitteri kasutajad tõid välja, et Hiina tehnoloogia gigant Tencent on üks Paramounti partnereid filmi tootmisel. Nii Paramount Pictures kui Tencent ei ole seni vastanud CNN-i palvele kommenteerida neid väiteid.

Hiina suhted mõlema riigiga on olnud problemaatilised. Kui suhted Jaapaniga on pingelised Ida-Hiina mere saarte tõttu, siis Taiwani peab Hiina osaks endast ning mitte eraldiseisvaks riigiks. Hiina ja Taiwan on aga eksisteerinud eraldi aastast 1949, mil Mandri-Hiinas kodusõja kaotanud vabariiklased seadsid üles oma valitsuse Taiwanis.