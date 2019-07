Lõuna-Sudaani hümni tohib nüüdsest laulda vaid presidendi juuresolekul

Infominister Michael Makuei ütles täna AFP-le, et erinevad kõrged ametnikud ja institutsioonid mängivad hümni vaid oma tujust lähtudes, mis olevat aga vahetult enne iseseisvumist 2011. aastal kirjutatud viisi kuritarvitamine.

«Igaühele informatsiooniks olgu öeldud, et rahvushümn on mõeldud presidendile, vaid üritustele, kus osaleb president, mitte ükskõik kes,» märkis Makuei.

Makuei ütles, et erandiks on vaid Lõuna-Sudaani saatkonnad, mis esindavad presidenti, ning koolid, kus lastele hümni õpetatakse. Muudel juhtudel on presidendi osaluseta hümni laulmine keelatud.