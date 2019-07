Eesti kaitseväelaste baasi Malis ründasid terroristid, viis eestlast sai vigastada

Sündmuspaigast tehtud fotodelt on näha tihedat suitsusammast ning õhus tiirutavat kopterit.

Üks allikas rääkis väljaandele Nord Sud Journal, et Mali sõdurid avasid kontrollpunkti läbida üritanud terroristide sõiduki pihta tule, kuid terroristid jõudsid avada vastutule, enne kui see plahvatas.

Malis Nigeri jõe äärses Gao linnas paikneva Eesti kontingendi peamine tegutsemisala on just linnakeskkond. Eestlaste ülesanneteks Malis on väekaitse ning ühised patrullid Prantsuse kaitseväe üksustega, kelle baasis ning koosseisus Eesti kontingent tegutseb.