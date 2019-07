Galerii ja video: Portugali tuletõrjujatel õnnestus vihma abiga tulekahju kotrolli alla saada

Neli päeva keset Portugali Mação ja Vila de Rei valdades lõõmanud tulekahjud on 90 protsendi ulatuses kustunud. Kohalike võimude andmetel aktiivseid rindeid ei ole, kuid see võib muutuda, vahendab Portugali väljaanne Jornal de Notícias. Vallad asuvad umbes 170 kilomeetrit Lissabonist kirde suunas.

Edu aitasid saavutada tuletõrjujate pingutused öösel. Tsiviilkaitse juht Luís Belo Costa ütles pressikonverentsil, et tulekahjul ei olnud enam aktiivseid rindeid, kuid sellegipoolest on veel mõningaid muretekitavaid koldeid. «Olukord on siiski võrreldes eilsega paranenud,» lisas ta.

Luís Belo Costa sõnul aitas tulekahju kontrolli alla saada varajastel hommikutundidel sadanud vihm.

Üle 1000 tuletõrjuja, 328 pritsimasinat ja 17 tuletõrjelennukit on valmis reageerima. Teisipäeva ilmaennustus hoiatab, et pärastlõunal võivad temperatuurid küündida 40 kraadini ning tuulepuhangud võivad leegid uuesti levima panna.

Ilm otsustab saatuse

Pühapäeval oli samuti mulje, et leegid on justkui kontrolli all, kuid tuul sütitas uuesti põlengu. Senimaani on Kesk-Portugalis lõõmavates põlengutes viga saanud 39 inimest.

Kuigi tuletõrjujad on teinud edusamme, kutsuti üleeile appi kaks tuletõrjelennukit, et piirata tuule tõttu levima hakanud leeke.

«Hommikul oli metsapõleg peaaegu kontrolli all, kuid ilmastikuolude tõttu läks situatsioon uuesti hullemaks,» ütles Portugali peaminister Antonio Costa väljaandele Deutche Welle.

Võimalike ohvrite ennetamiseks evakueeriti mägistelt aladelt mitu küla. Tsiviilkaitse teatas esmaspäeval, et laupäeval puhkenud tulekahju oli peaaegu täielikult kontrolli all, kuid lisas, et tuulte tõttu võivad leegid uuesti levida.