Pompeo: USA loob koalitsiooni Hormuzi väina avatuna hoidmiseks

«President andis selgelt mõista: me ei taha sõda Iraaniga. Me tahame lihtsalt, et nad lõpetaksid terroristliku tegevuse kogu maailmas. Nad ei tohi jätkata tuumarelvaprogrammiga,» ütles Pompeo.

Ta meenutas ühtlasi, et president Donald Trump on valmis kohtuma Iraani juhtidega.

«Tõepoolest, president ütles, et tal oleks rõõm kõnelda ajatollaga, Iraani juhtkonnaga telefonitsi, seadmata mingeid eeltingimusi. President on selgelt veendunud, et eesmärgiks on pidada neid diplomaatilisi vahetusi, et vältida sõda,» ütles Ühendriikide välisminister.