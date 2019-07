Türgi ja USA alustasid läbirääkimisi Süüria puhvertsooni loomise üle

«Mõlema riigi sõjaväeametnikud alustasid täna Ankaras ühist tööd turvatsooni kallal, mis luuakse koordineeritult Süüria põhjaossa,» on öeldud Türgi kaitseministeeriumi avalduses.

Ministeeriumi andmeil on lähipäevil oodata täiendavaid kõnelusi.

Ühendriigid on osutanud ulatuslikku toetust Süüria kurdide Rahvakaitseüksustele YPG, kelle kanda on olnud suur osa võitlusest äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu.