Miljardär Epstein leiti vangikongist vigastatuna

Epsteini süüdistatakse alaealiste kupeldamises ja vandenõus kupeldada. Läinud nädalal ei lubanud New Yorgi kohus teda kautsjoni vastu vabaks.

Kohtunik Richard Berman märkis, et Epsteinile kuulub eralennuk ja tema kodust leiti võltsitud Austraalia pass ja 70 000 dollarit sularaha, mistõttu on tõendeid, et ta võib kautsjoni vastu vabanedes põgeneda.