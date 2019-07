Mussolini hauakamber avatakse tungival nõudmisel aastaringselt

Umbes 300 kilomeetrit Roomast kirdes Predappios asuv fašistliku diktaatori hauakamber on praegu külastamiseks avatud kolm korda aastas, et mälestada tema surma, sündi ja 1922. aasta marssi pealinnale.

Need «pidupäevad» on meelitanud tavaliselt kohale bussitäite kaupa fašistlikku tervitust viskavaid mustsärklasi, kes kannavad sageli lahkunud diktaatori poolt armastatud peakatet.

«Ma loodan avada hauakambri aastaringselt, et turismi suurendada,» lausus linnapea Roberto Canali. «Tavaliselt helistavad Predappiot külastada plaanivad turistid ette, kuulevad, et hauakamber on suletud ja jätavad tulemata. Kohalikud restoranid ja poed kannatavad seetõttu.»