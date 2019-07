Aeguvate passidega uiguurid riskivad dokumentide nimel vangistusega

Uiguuri abiorganisatsioon UygurAid hoiatab, et tulevate aastate jooksul võib suureneda põgenikustaatust otsivate uiguuride hulk, eriti arvestades seda, et paljude välismaal elavate uiguuride dokumendid on hakanud aeguma.

UygurAid on algatanud projekti, aitamaks eksiilis elavaid uiguure, kelle reisidokumendid on aegunud või on peagi aegumas. Organisatsioon kavatseb nende isikute juhtumeid dokumenteerida ning tuua need ÜRO, Euroopa Liidu ja välisministeeriumite ette riikides, kus dokumentideta uiguurid elavad.