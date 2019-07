Johnsoni valitsus: brexiteerid, vallandatud ministrid ja surmanuhtluse toetaja

Eile valitsusjuhiks saanud Johnson viis läbi kõige suurejoonelisema kabinetipuhastuse lähiajaloos, vallandades kõik ministrid, kes toetasid tema konkurenti Jeremy Hunti.

Nende asemele palkas ta näiteks vanemnõunikuks Brexiti-kampaania Vote Leave juhi Dominic Cummingsi, kes mõisteti süüdi kevadel tunnistuste andmiseks parlamendi ette ilmumata jätmises.

Kokku vallandas Johnson 17 valitsusametnikku ning andis mitmed juhtivad kohad Vote Leave`i kampaaniaga seotud isikutele.

Michael Gove saab endale elamuministri koha ning ülesande valmistada Ühendkuningriik ette leppeta Brexitiks 31. oktoobril.

Teine eesrindlik Euroopa Liidust lahkumise pooldaja Priti Patel võtab endale siseminister Sajid Javidi koha. Patelil on mitmeid äärmuskonservatiivseid vaateid, muuhulgas on ta tuntud surmanuhtluse pooldaja.

2011. aastal lausus Patel: «Ma arvan, et kui meil on kriminaalsüsteem, mis ei toimi riigis, kus näeme mõrvareid ja vägistajaid korduvalt oma kuritegusid sooritamas, siis see on tülgastav. Ainuüksi selle põhjal toetaksin ma surmanuhtluse taaskehtestamist heidutusmeetmena.»

Hiljem kinnitas ta rahvusvahelise arengu ministrina oma toetust surmanuhtluse taastamisele. Sellelt ametikohalt vallandati ta 2017. aastal, kui tuli avalikuks, et oli pidanud salajasi kohtumisi Iisraeli poliitikutega, väites, et on perega puhkusel.

Patel on üks kolmest uuest ministrist, kes on eelnevalt vallandatud või sunnitud tagasi astuma. Uus haridusminister Gavin Williamson vallandati sel aastal süüdistuste alusel, et oli lekitanud meediale riikliku julgeolekunõukogu kohtumiselt saadud tundlikku informatsiooni.

Transpordiminister Grant Shapps sunniti aga 2015. aastal lahkuma rahvusvahelise arengu ministri kohalt pärast paljastusi, et oli teadlik noore aktivisti surmale eelnenud parteikiusu skandaalist.

Neli uut ministrit – Gavin Williamson, Esther McVey, Andrea Leadsom ja Jacob Rees-Mogg – on hääletanud samasooliste abielu vastu.

Uus välisminister ja asepeaminister Dominic Raab on teinud äärmiselt vastuolulisi väiteid naiste suunal. 2011. aastal väitis ta, et meestel tõmmatakse nahk üle kõrvade ja feministid on nüüd kõige jäledamate variseride seas. Raab kaitses oma seisukohta sel suvel, öeldes, et võrdõiguslikkuse debati juures on oluline vältida topeltstandardeid ja silmakirjalikkust.

Šoti Rahvuspartei sõnul on Johnsoni uus valitsus kõige hullem pärast Margaret Thatcheri oma ning «täidetud äärmuslike Brexiti-pooldajate ja äärmusparempoolsetega, kes tirivad meid tagasi möödunud aegadesse».

«See on tooride kabinet põrgust, mille üle Donald Trump või Nigel Farage uhkust tunneks – selle liikmed tahavad kaotada (Ühendkuningriigi valitsustele võrdse rahastuse kindlustava) Barnetti vormeli, erastada tervishoiusüsteemi, vähendada töötajate õigusi, kaotada heaoluriigi, kärpida rikaste makse ja isegi taastada surmanuhtluse,» lausus Šoti Rahvuspartei saadik Pete Wishart.