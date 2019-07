Tuneesia korraldab presidendivalimised plaanitust varem

Ajutisel presidendil Mohammed Ennaceuril «on 90 päeva, et korraldada presidendivalimised» vastavalt Tuneesia põhiseadusele, ütles komisjoni esimees Nabil Baffoun AFP-le.

See tähendab, et valimised tuleb korraldada hiljemalt 23. oktoobril. Põhja-Aafrika riik valmistub ka parlamendivalimisteks, mis on määratud 6. oktoobrile.