Hiina traditsiooniline ravim toob kaasa eeslite väljasuremise

Ejiao on traditsiooniline Hiina ravim, mis väidetavalt aitab ravida kehvveresust, viljatust ning unetust. Vaatamata sellele, et raviomadused ei ole tõendatud, on ravim muutunud Hiinas väga populaarseks.

Ejiaod toodetakse eesli nahkadest. Pärast eesli tapmist keedavad ravimitootjad nende nahkasid ning eraldavad selle tulemusel želatiini, millest seejärel ejiaod toodetakse.

2016. aastal Hiina meediakanali Xinhua poolt koostatud raport leiab, et Hiina turu nõudluse rahuldamise jaoks oleks vaja ligi nelja miljoni eesli nahkasid, kuid riik suudab ise toota vähem kui poole sellest.

Turu nõudluse rahuldamiseks on Hiina asunud eesleid eksportima teistest riikidest, kus eeslite hinnad on odavad. Mitmes riigis on seetõttu vähenenud märkimisväärselt ka eeslite populatsioon.

Näiteks Botswanas vähenes kahe aastaga eeslite populatsioon ligi 40%, 142,000-ni aastal 2016, vahendab New Public Radio.

Sarnane probleem esineb mitmel pool Aafrikas, aga ka Brasiilias. Kuigi tihti toimub eeslite tapmine õiguspäraselt, esineb ka eeslite varastamist ning tapmist ebaseaduslikes tapamajades.

Riikides, kus eeslid on oluliseks transpordivahendiks suurele osale elanikkonnast, on vargused väga tõsised, ütleb Francis Dayou, üks varguse ohvriks langenu Keeniast.

Riigid asuvad eeslite eksporti keelama

Mitmed riigid on asunud kaitsma oma eesleid. Aafrika riigid, nagu näiteks Uganda, Tansaania, Botswana ja Nigeeria on ära keelanud eeslite eksportimise Hiinasse. Suur probleem eeslite müümise juures Hiinale on eeslite aeglane juurdekasv.

Eeslite eksportimise keeldu põhjendatakse just läbi madala juurdekasvu ning suuremahulise ekspordi. Brasiilia Bahia osariigis keelas eeslite ekspordi ära kohtunik Arali Maciel Duarte. Tema sõnul oleks eeslid Bahia osariigis kolme aasta jooksul välja surnud kui midagi ette ei võetud.

Kui Brasiilias on katastroofi suudetud vältida, siis Keenia hakkab katastroofile lähenema. Hiljutine Keenia Põllumajanduse ja Kariloomade Uuringute Organisatsiooni raport leidis, et Keenias surevad eeslid nelja aasta jooksul välja kui senist tegevust ei muudeta.