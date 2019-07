Euroopat tabanud kuumalaine raskendas ka inimeste liiklemisvõimalusi

Ühendkuningriigis Cambridge-is eile mõõdetud 38,1 kraadi on teine kõrgeim mõõdetud õhutemperatuur riigi ajaloos, jäädes alla vaid 2003. aasta kuumalaine ajal mõõdetule.

Mujal Euroopas mõõdeti aga isegi kõrgemaid temperatuure – Belgias 41,8 kraadi, Saksamaal ja Prantsusmaal 42,6 kraadi ning Hollandis 41,7 kraadi.

Lisaks palavale ilmale avaldab kõrge temperatuur ka mõju taristule. Näiteks Ühendkuningriigis hilinesid mitmed riikliku rongifirma Network Raili reisirongid just kuuma ilma tõttu.

Probleemiks olid mitmete rongide kontaktliinid, mis kuuma ilmaga võivad paisuda ning lotendama hakata, seletab Network Rail.

Vältimaks liinide kahjustamist peavad rongid sõitma aeglasemalt, kuid kui need on juba kahjustada saanud, siis «peame me tühistama või asendama rongiteenuse seniks, kuni liinid on parandatud».

Uuemad kontaktliinid on küll vähem kliimast mõjutatud, sest nad on erinevatele temperatuuridele vastupidavamaks tehtud, kuid vanemad liinid on problemaatilisemad, lisab Network Rail.

Ühistransport pole kuumalaineks valmis

Mitmed reisjad kaebasid Ühendkuningriigis umbsuse ja palavuse üle ning võrdlesid seisma jäänud rongi sauna või ahjuga, vahendab BBC. Kuigi mõnedes rongides jagati ka vett, siis Vivenne Tsui ütes BBC-le, et see jõudis kohale pika hilinemisega. Lisaks puudus tema sõnul rongis ka kliimaseade.

Frank Mee, kelle rong Derby-st Londonisse oli jäänud seisma tunnelisse «tundideks», ütles et lisaks vee ja kliimaseadme puudumisele ei olnud ka informatsiooni, kuna rong edasi liikuma hakkab, vahendab BBC. Ta oli äärmiselt pettunud rongifirmas, sest 100-naelase pileti eest ei antud ootamise ajal isegi reisjatele vett.

Saksamaal oli rongiliiklus samuti häiritud, kuid probleemiks olid rongirööpad, mis kuumuse käes on paisunud, vahendab Deutsche Welle. Sel põhjusel tühistati või lükati edasi mitmeid sõite, ütles Saksamaa rongifirma Deutsche Bahni esindaja.

Enamikes Euroopa linnades on ühistransport ilma kliimaseadmetega, kirjutab New York Times. Isegi kui suudetakse vältida tõsiseid liiklusõnnetusi, mida kuumuse tõttu kannatav taristusüsteem võib põhjustada, on reisijate olukord ühistranspordiga liigeldes kuumalaine ajal siiski ohtlik.

Seetõttu on soovitanud näiteks Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi võimud inimestel vältida reisimist kuumadel päevadel ning kui võimalik, siis seda edasi lükata, vahendab Deutsche Welle.

Ohud taristule jätkuvad aga ka pärast kuumalaine lõppu, ütleb Briti riiklik ilmateenistus. Päras kuumasid ilmasid on oodata tugevat tuult ja vihma, mis võib sarnaselt raskendada liiklust, vahendab Microsoft News.