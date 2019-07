Iraani asevälisminister: kohtumine tuumaleppe osalistega oli hea

Aragchi ütles pärast kohtumise lõppu ajakirjanikele, et «õhkkond oli konstruktiivne ja arutelud head».

«Ma ei saa öelda, et oleksime kõik küsimused lahendanud,» sõnas ta, kuid lisas, et kõik osapooled suhtuvad jätkuvalt «otsustavalt selle leppe päästmisse».

Aragchi ütles pärast kohtumist ka, et tuumaleppe järelejäänud osalised tahavad kohtuda peagi ministrite tasemel, kuid kohtumise kuupäeva pole veel paika pandud.

Ettevalmistused selliseks kohtumiseks käivad ja JCPOA partnerid on kokku kutsumas ka «ekspertide kohtumisi erinevates valdkondades, et leida praktilist lahendust Iraanile, et ta saaks nautida kasu sanktsioonide tühistamisest», lausus Iraani asevälisminister.