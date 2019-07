Navalnõi raviarst: opositsionääri tervise järsu halvenemise põhjustas tundmatu keemiline aine

Kui varem teatati, et Navalnõi viidi haiglasse teda tabanud allergiahoo tõttu, siis täna kinnitas opositsionääri raviv oftalmoloog Anastassia Vassiljeva, et tegemist on tugeva toksilise kerato-konjunktiviidi, dermatiidi ja intoksikatsiooniga (nahakahjustustega).