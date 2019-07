Rumeenia politsei võimetus päästa noore neiu elu tõi kaasa meeleavalduse

15-aastase ohvri mälestamiseks jäeti küünlaid Rumeenia siseministeeriumi ees. Sildil on kirjas "Andesta meile Alexandra".

Politsei võimetus vahistada noore neiu vangistajat on tekitanud pahameelt Rumeenias, kus inimesed nõuavad valitsuse tagasiastumist. Inimeste suurimaks nördimuseks on asjaolu, et politseil kulus hädaabikõnele reageerimiseks 19 tundi.