Maroko kuningas annab armu tuhandetele vangidele

Meeleavaldustega seoses arvatakse olevat vahistatud ja kohtu alla antud üle 400 protestija, kuid ühtegi ametlikku arvu ei ole avaldatud. Vahistatuist umbes 250-le on kuningas juba varem armu andnud.

Mohammed VI (55) lubas esmaspäeva õhtul ka läbi viia valitsusremondi ja tuua «uut verd» poliitilistele ja haldusametikohtadele, et seeläbi paremini ebavõrdsusega võidelda.

Kungingas tervitas oma riigi põhjaosas Tétouani linnas asuvas palees peetud kõnes riigis tehtud edusamme taristu arendamisel ja vabaduste vallas, kuid tunnistas, et nendel jõupingutustel pole olnud «piisavat mõju».

Kuningal on Põhja-Aafrika riigis aga riigipea, relvajõudude ülema ja riigi kõrgeima islamiasjatundjana jätkuvalt suur võimutäius. Monarhia kontrolli all on ka võtmesektorid riigi majanduses.