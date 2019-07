Taani hakkab taas ÜRO kvoodipõgenikke vastu võtma

11. juulil ehk paar nädalat pärast uue valitsuse ametisse saamist andis Taani välismaalaste- ja integratsiooniminister Mattias Tesfaye ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametile (UNHCR) teada, et riik on pärast paariaastast pausi taas valmis vastu võtma põgenikke, kirjutas täna Taani ajaleht Politiken.

«Ma andsin teada, et Taani soovib juba 2019. vastu võtta väiksema grupi eriti suures abivajaduses kvoodipõgenikke,» ütles Tesfaye oma kirjalikus vastuses ajalehe järelpärimisele.

UNHCR otsustab, millised põgenikud kuuluvad eriti ohustatute hulka, kuid Taani ise saab otsustada, keda nad soovivad vastu võtta.

Ministri sõnul asuvad võimud nüüd tegutsema selle nimel, et olla valmis põgenike valimiseks ja vastuvõtmiseks. «Seetõttu on liiga vara öelda täpselt, millal võime esimese kvoodipõgeniku vastu võtta, nagu ka pole lõplikult veel paigas 2019. aastal ssabuvate põgenike täpne arv,» lisas ta.

Valitsuse otsus on kooskõlas töödokumendiga, mille sotsiaaldemokraadid esitasid vahetult enne valitsuse moodustamist.

Lisaks on valitsus hinnanud, et alates 2020. aastast suudab Taani asuda vastu võtma mitte ainult eriti raskes situatsioonis kvoodipõgenikke, vaid liituda uuesti üldise UNHCRi ümberjagamissüsteemiga. Kas seda küsimust on puudutatud varasemas töödokumendis.

Küll pole teada, kui palju hakkab Taani edaspidi kvoodipõgenikke vastu võtma. Enne kui riik otsustas mõne aasta eest põgenike vastuvõtmise peatada, oli kvoot umbes 500 inimest aastas.

Kvoodipõgenike teema oli juuni alguses peetud valimiste eel Taanis kuum teema ning kampaania ajal ütles sotsiaaldemokraatide juht, nüüdne peaminister Mette Frederiksen, et praegustes oludes ta ei näe võimalust hakata põgenikke taas Taani ümberasustama.

Samas Tesfaye arvas juba siis, et tänavu võiks hakata taas kvoodipõgenikke vastu võtma.

Opositsioonilise Taani Rahvapartei parlamendifraktsiooni juht Peter Skaarup leiab, et valitsus on lagetanud halva otsuse. «Me käsitleme seda kui lubaduse murdmist, lähtudes sellest, mida sotsiaaldemokraadid ütlesid valimiskampaanias, et nad tahavad säilitada range välispoliitika,» lausus ta.