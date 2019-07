Reisiblogijad müüvad vägivallaga kimpus Pakistanist klantspilti

Nad on noored, pärit lääneriikidest ning kiidavad Pakistani taevani: suure jälgijaskonnaga reisihuvilised sotsiaalmeediastaarid on avastanud riigi, mida nimetavad eheduse maaks, kuid kriitikud hoiatavad, et asjade ilustamine Instagrami filtriga on vastutustundetu ning müüb inimestele ebaõiget kujutluspilti maast, mis tegelikult on väga konservatiivne ning mida kurnab mässuliste tegevus.