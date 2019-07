Rumeenia siseminister astus tagasi riiki vapustanud mõrvajuhtumi tõttu

«Ma langetasin selle otsuse, et kaitsta ministeeriumi mainet, mida on raskelt kahjustanud mõnede tema töötajate vigased toimingud,» ütles Moga tagasi astudes.

Ta on juba kolmas kõrge ametnik, kes on viimase nädala jooksul selle juhtumi tõttu tagasi astunud või vallandatud. Enne teda vallandati politseiülem Ioan Buda ja erisideteenistuse juht Ionel Vasilca.

Prokurörid kahtlustavad, et need pole ainsad kuriteod, mida ta on sooritanud.