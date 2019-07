Trump: USA teeb tööd vabakaubandusleppeks Brasiiliaga

«Me teeme tööd vabakaubandusleppeks Brasiiliaga. Brasiilia on suur kaubanduspartner,» ütles Trump Valges Majas ajakirjanikele.

«Mul on suurepärane suhe Brasiiliaga. Mul on fantastiline suhe teie presidendiga,» ütles Trump Bolsonaro kohta ja lisas: «Nad kutsuvad teda Brasiilia Trumpiks. Mulle meeldib see.»

USA ja Brasiilia kaubavahetuse maht ulatub umbes 70 miljardi dollarini aastas ja USA-l on suur kaubandusülejääk Brasiiliaga.

USA peamised ekspordiartiklid on põllumajandustooted, samuti info- ja telekommunikatsiooniteenused.

Peamised impordiartiklid on lennukid, kütus, kohvi, teras ja raud.

2011. aastal allkirjastasid USA ja Brasiilia kaubandus- ja majanduskoostöö leppe, et lihtsustada kaubavahetust.

Ross ütles Sao Paulos ajakirjanikele, et kiiret kokkulepet pole oodata.

Ta hoiatas, et hiljutine kaubanduslepe Euroopa Liidu ja Mercosuri riikide - Brasiilia, Argentina, Paraguay ja Uruguay - vahel ei tohi sisaldada mitte midagi sellist, mis blokeeriks kokkuleppe USA-ga.

Brasiilia asemajandusminister Marcos Troyjo ütles AFP-le, et kahepoolne leping USA-ga on võimalik, kui see ei sisalda tariife.