USA demokraatide valimisdebatil läksid mõõdukad ja liberaalid sõnelema

Warren nõudis «suurt, struktuurset muutust» ja hoiatas, et poliitiline selgrootus radikaalsete reformide osas hoiaks elus «kallutatud süsteemi, mis on aidanud jõukaid ja heade tutvustega inimesi ning löönud kõik ülejäänud näoga mutta».

Warreni ja Sandersi ideedele oli häälekalt vastu teiste seas endine kongresmen John Delaney, kes ütles, et nende majanduspoliitika on «muinasjutt», mis ähvardab riigi pankrotistada.

Favoriit Joe Biden astub lavale kolmapäeval koos senaatorite Kamala Harrise ja Cory Brookeriga. Viimased kaks on endist asepresidenti kritiseerinud rassiküsimustes.

Kaalul on palju, kuivõrd väitlus vähendab kandidaatide arvu ilmselt kuni poole võrra, enne järgmist debatti septembris.

Vähem tuntud kandidaadid nagu senaator Amy Klobuchar ja Colorada ekskuberner John Hickenlooper, kelle toetus jääb alla kahe protsendi, proovisid haarata lava, et enda kampaaniat elus hoida.

«Mul on julged ideed, aga need on realistlikud,» lausus Klobuchar.