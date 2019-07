Lõuna-Korea viimsepäeva sekti juht läks kuueks aastaks vangi

Shin Ok-ju, kes rajas Grace Roadi kiriku, veenis süüdistuse järgi 400 inimest minema Fidžile 2014. aastal, väites, et nad on seal peatselt saabuva loodusõnnetuse eest kaitstud.

Lee ütles aga, et «see on parem kui mitte midagi. Ma loodan, et see viib Fidži valitsuse võtma vastu sobivaid otsuseid ning viib nende distantseerumiseni organisatsioonist».