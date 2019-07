USA kehtestas sanktsioonid Iraani välisministrile

Muu hulgas külmutatakse kõik Zarifi varad Ühendriikides või USA kontrolli all olevates piirkondades. Ühtlasi kavatsetakse pärssida Zarifi rahvusvahelist reisimist.

«Zarif viib ellu Iraani kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei vastutustundetut poliitilist tegevuskava ja on režiimi peamiseks eestkõnelejaks kogu maailmas. USA saadab Iraani režiimile selge ja kindla sõnumi, et selle viimase aja käitumine on vastuvõetamatu,» ütles rahandusminister Steven Mnuchin ametlikus avalduses.

Iraan teatas mõned päevad tagasi, et USA lükkas tagasi Teherani pakkumise korraldada vastutasuks sanktsioonide tühistamisele põhjalikumaid tuumainspektsioone, sest Washington ei otsi dialoogi.

2015. aasta Iraani tuumaleppe järgi peab Iraan ratifitseerima niinimetatud lisaprotokolli, mis näeb ette põhjalikumad inspektsioonid kaheksa aastat pärast lepingu sõlmimist.

«Kui USA tõesti tahaks lepet, siis saaks Iraani lisaprotokolli vastu võtta tänavu ja USA saaks samal ajal esitada kongressile plaani ja kõik ebaseaduslikud sanktsioonid tühistada,» ütles välisministeeriumi pressiesindaja Abbas Mousavi.

«Aga nagu me ennustasime, nad lükkasid selle tagasi, sest me teame, et nad ei taha kõnelusi või lepet, mis viiks päris tulemusteni,» lisas ta.

Mousavi sõnul tegi välisminister Mohammad Javad Zarif ettepaneku varem sel kuul New Yorgis. Ettepanekuga taheti kummutada arvamus, et «Iraan on kõnelustele vastu, samas kui Ameerika toetab dialoogi».

Teheran ja Washington on tülis alates läinud aastast, kui USA president Donald Trump viis oma riigi tuumaleppest välja ja kehtestas Iraanile taas sanktsioonid.

Iraan teatas mais, et ei hoia enam kinni osadest selle tuumaprogrammile seatud piirangutest ja ähvardas minna kaugemalegi, kui teised leppe osapooled ei aita sel sanktsioonidest mööda minna. Eriti on Iraanile pinnuks silmas sanktsioonid tema naftasektorile.

Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Saksamaa, Venemaa, Hiina ja Iraani esindajad kohtusid pühapäeval Viinis ja arutasid viise, kuidas tuumalepet elus hoida.

Mousavi sõnul heitis Iraan eurooplastele istungil ette, et nende suhtumine on kehv, nad ei tee Iraani tuumaleppe suunal eriti midagi ning nad peavad Euroopas USA mahitusel kinni iraanlasi. Lisaks oli Iraan pahane Suurbritannia otsuse pärast pidada Gibraltaril kinni üks Iraani naftatanker.