Isa jälgedes: kes oli surnuks kuulutatud Hamza bin Laden?

USA välisministeeriumi kinnitusel said nad Osama bin Ladeni plaanist valmistada oma poega ette terrorirühmituse liidri ametiks aimu materjalidest, mis leiti Al-Qaeda juhi majast 2011. aastal pärast rünnakut, milles USA eriväed tapsid 2001. aasta 11. septembri terroriakti arhitekti. Muuhulgas leiti Pakistanis asunud elamust ka video Hamza bin Ladeni pulmadest.

2017. aastal andis Hamza bin Laden oma perele hiljem lekkinud sõnumis teada, et tema 12-aastane poega olla tapetud, kuid lapse surma asjaolud jäidki ebaselgeks.

Viimastel aastatel on Al-Qaeda avaldanud 11 helisõnumit, kus Hamza bin Laden ähvardan USAd ning kutsub üles kättemaksule oma isa surma eest ja innustab Süüria džihhadiste.

Suurema osa Hamza bin Ladenit puudutavast infost on aga oletuslik – BBC Washingtoni korrespondendi Chris Buckleri sõnul näitab seda kasvõi asjaolu, et isegi USA ametnikud ei tea, millal mees täpselt sündis või kus ta viimastel aastatel elas.

Küll aga on Buckleri sõnul selge, et Hamza bin Ladenit oli kasvatatud terrorismivaimus: «Bin Laden oli vaid laps ajal, kui ta isa aitas plaanitseda 11. septembri rünnakuid, kuid äärmusrühmituse legendi kohaselt oli ta sel ajal isa kõrval. Pojana, kes kasvas üles Ameerikat vihates, oli paratamatu, et isa surm eriüksuslaste käe läbi pidi alatiseks jääma tema kinnisideeks.»