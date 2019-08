Stoltenberg: NATO püüab vältida võidurelvastumist

Ta süüdistas Moskvat selles, et tuumavõimelisi tiibrakette kasutusele võttes rikkus see INF-lepet. «Leppe hinguselemineku eest vastutab üksnes Venemaa,» ütles Stoltenberg.

Washington on süüdistanud Venemaad aastaid uut tüüpi raketi 9M729 väljatöötamises. Sama seisukohta jagab ka NATO. Uue raketi lennuulatus on NATO andmetel umbes 1500 kilomeetrit, kuid Moskva väidab, et see on vaid 480.