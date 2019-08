Saksa minister nõuab rongitragöödia järel rangemat kontrolli Šveitsi piiril

«Ma teen kõik endast oleneva, et piiril viidaks läbi põhjalik kontroll,» ütles minister Horst Seehofer täna ajakirjale Spiegel.

Seehofer lisas, et eelmisel aastal registreeris Saksamaa 43 000 ebaseaduslikku sisenemist.

Ta tunnistas, et ei ole ettepanekut veel kantsler Angela Merkeliga arutanud, sest too on puhkusel, kuid lubas selle septembriks täpsemalt sõnastada.