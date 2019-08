Rekord: Saksa politsei on tänavu kätte saanud juba 7 tonni kokaiini

Seni püsinud 2017. aasta rekordi lõid üle eelkõige kaks suurt juulis vahele võetud kokaiinilaadungit, vahendas avalik-õiguslik ringhääling NDR.

Hamburgi tolli teatel avastasid uurijad juuli keskel üht konteinerit kontrollides sellest 4,5 tonni kokaiini.

Laevakonteiner oli teel Uruguayst Montevideost Belgiasse Antwerpeni sadamasse ning saatedokumentide kohaselt oleks selles pidanud olema sojaoad. Selle asemel leidsid uurijad konteinerist aga 211 spordikotti, milles kokku 4000 pakki kokaiini.

Drogendealer haben versucht, #Kokain im Wert von rund einer Milliarde Euro nach #Hamburg zu bringen. Der #Zoll fand 211 Taschen voller Rauschgift – der größte Drogenfund, der jemals in #Deutschland entdeckt wurde. https://t.co/YTd5DkKwfW — Nordkurier (@Nordkurier) August 2, 2019

Võimude kinnitusel oleks sellise koguse narkootikumide kogumaksumus tänavamüügis umbes miljard eurot. Tabatud kokaiin on nüüdseks hävitatud.

Lisaks suutis Hamburgi toll juuli lõpus saada kätte veel teisegi suure kokaiinilaadungi – kokku 1,5 tonni narkootilist ainet. Ka sel puhul olid narkootikumid teel Antwerpeni. Tubakasaadetisse peidetud kokaiin oli teele pandud Rio Grandest Brasiilias.

Julgeolekuametite hinnangul moodustab kätte saadud kokaiin aga vaid murdosa tegelikult Euroopasse jõudvast ainest. «Hamburgis oletame, et pidevalt kasvab nii Saksa turule jõudva kokaiini kogus kui ka meie sadamatest Belgiasse ja Hollandisse liikuv transiit,» selgitas NDRile Hamburgi tolli uurimisameti juht Rene Matschke.

2018. aastal said sadamad Hollandis, Belgias, Hispaanias ja Prantsusmaal ühtekokku kätte 90 tonni kokaiini. Kasv ei puuduta aga vaid Euroopat: kogu maailmas avastatakse aina rohkem kokaiini ning saadetised muutuvad järjest suuremaks.

Juunis tabasid USA võimud Philadelphias ühelt laevalt 18 tonni kokaiini, mis on teadaolevalt suurim saadetis, mis kunagi korraga kätte saadud. Kõnealune laev oli teel Hollandisse Rotterdami.

Matschke sõnul on aina suuremate koguste tabamine osaliselt seotud sellega, et narkokaubitsejad on aastaid meretranspordis kogemusi hankinud ning töömeetodeid parandanud. Teisalt seostavad eksperdid aina suuremate saadetiste teele panemist asjaoluga, et narkokartellid on võimelised aeg-ajalt leppima ka suurte koguste kaotamisega.

Suursaadetisi tingib ka üha laiem kokaiinitootmine Lõuna-Ameerikas: kokapõõsaid kasvatatakse suuremal pinnal ja efektiivsemalt, nii et saagist saab kätte rohkem kokaiini. See on viinud kokaiini hinna alla ning kasvatanud narkootikumide pakkumist.

Hoogustunud kokaiinitootmise taustal pelgavad Euroopa politseiametite uurijad, et see võib suurendada vägivalda Euroopas. Selle suundumuse eest on hoiatanud ka Saksamaa politsei. Ähvardavaks näiteks on Holland, kus on tekkinud terav võimuvõitlus eri grupeeringute vahel.