Soome miiniveeskaja rikkus Venemaa territoriaalset terviklikkust

Soome ametiisikud on avaldanud Venemaale seoses toimunuga kahetsust.

Mereväe staabiülem Tuomas Tiilikainen ütles STT-le, et rikkumine leidis aset Suursaarest läänes. Laev sisenes Venemaa territoriaalvetesse kuni umbes 600 meetrit.

«Territoriaalse terviklikkuse valvamine on meie põhiülesanne. Sellest lähtuvalt on alused seal tegutsenud,» lausus Tiilikainen.

Sellega ei seostu Tiilikaise sõnul midagi provokatiivset. Laevad on varustatud relvadega enesekaitseks, mida selle ülesande täitmiseks on vaja. Sisuliselt tähendab see suurtükke. Muud relvastust Tiilikainen ei kommenteerinud.