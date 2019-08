Esper: USA tahab paigutada Aasiasse tavalõhkepeaga keskmaaraketid

"Jah, ma tahaksin seda," sõnas Esper vastuseks küsimusele, kas USA kaalub uute kesktegevusraadiusega tavalõhkepeadega rakettide paigutamist Aasiasse pärast raketilepingust lahkumist.

Esperi avaldus tuleb päev pärast USA lahkumist keskmaa tuumajõudude lepingust (INF), mis keelas Ühendriikidel maismaal baseeruvate 500-5500-kilomeetrise tegevusraadiusega tiib- ja ballistiliste rakettide, samuti nende stardiseadeldiste ja tugivarustuse tootmise, katsetamise ja paigutamise.

"Me tahame selle võimekuse üles seada pigem varem kui hiljem," lausus kaitseminister ajakirjanikele lennukis Sydneysse nädalapikkuse ringreisi esimesse peatumispaika. "Ma eelistaks, et see toimuks kuude jooksul...Aga need asjad võtavad tavaliselt oodatust kauem aega."

Esper osaleb koos USA välisministri Mike Pompeoga Sydneys strateegilise dialoogi kõnelustel Austraalia kaitse- ja välisministriga.

Kaitseminister ei täpsustanud, kuhu täpsemalt Aasias Ühendriigid plaanivad keskmaarakette paigutada. "Ma ei spekuleeriks, sest need asjad sõltuvad plaanidest, mida arutatakse alati koos liitlastega.

India ja Vaikse ookeani piirkonna suurte vahemaade tõttu on kesktegevusraadiusega täppisrelvade väljatöötamine oluline, tõdes Esper.

Tema sõnul ei tohiks USA plaanid Hiinale üllatusena tulla.

"Üllatust ei tohiks olla, sest me oleme rääkinud sellest juba mõnda aega," lausus USA kaitseminister.

"Ma tahan öelda ka seda, et 80 protsenti nende rakettidest on INF-i tegevusraadiusega süsteemid. Seega ei tohiks kedagi üllatada see, et me tahame samasugust võimekust," ütles Esper Hiina kohta.

Lisaks Austraaliale külastab Esper ringreisi käigus ka Uus-Meremaad, Jaapanit, Lõuna-Koread ja Mongooliat.

Pompeo teatas reedel, et Ühendriigid ei jää osaliseks leppes, mida Venemaa tahtlikult rikub.

USA hinnangul oli Venemaa rikkunud INF-lepingut juba aastaid raketi 9M729 väljatöötamisega. Selle lennuulatus on NATO andmetel umbes 1500 kilomeetrit, kuid Moskva väidab, et vaid 480, mis jääks INF-iga lubatud piiridesse.

USA sõnul annaks 9M729 Moskvale eelisseisundi võrreldes Euroopas paiknevate NATO vägedega.

Ühendriigid on lubanud mitte paigutada uusi tuumalõhkepeadega keskmaarakette Euroopasse, kuid ei ole andnud sellist lubadust tavalõhkepeadega rakettide kohta.

Leppe puuduseks peeti ka asjaolu, et see ei hõlmanud Hiinat ega raketitehnoloogiat, mida veel põlvkond tagasi olemas ei olnud.

USA sõjaväeametnikud on ka öelnud, et 95 protsenti Hiina ballistilistest ja tiibrakettidest rikkunuks INF-leppe tingimusi.

INF-leppest lahkumine annab USA kaitseministeeriumile vabad käed riigi keskmaarakettide arsenali moderniseerimiseks, et tasakaalustada Hiina kasvavat sõjalist võimsust.

Johns Hopkinsi ülikooli Rahvusvaheliste uuringute kooli strateegiliste suhete professori Thomas Mahnkeni hinnangul peab USA paigutama nüüd Vaikse ookeani saartele ja mujale oma liitlaste territooriumile kesktegevusraadiusega tavarelvad.

Selline samm aitaks seista vastu Hiina tõusule, eriti Lõuna-Hiina merel, kus Hiina rahvavabastusarmee on sisuliselt hõivanud mitu vaidlusalust saart, lausus professor.