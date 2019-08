Briti sõjalaev saatis Hiina ristlejat läbisõidul Inglise kanalist

HMS Westminster asus Hiina raketiristlejat Xiani saatma laupäeval, kui see sisenes Doveri väina.

Xian on tagasiteel kodumaale Vene iga-aastaselt mereväeparaadilt Peterburis, mis korraldati 28. juulil.

Briti mereväe teatel saatis üks teine kuningliku mereväe laev Hiina ristlejat kolm nädalat tagasi, kui see oli liikumas vastassuunas.

Westminsteri komandör Will Paston ütles, et kuninglik merevägi «jälgib rutiinselt teiste riikide läbisõitu territoriaalvetest», lisades, et «Xian näitas läbivalt üles professionaalsust».