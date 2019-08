NYT: üle kümne Iraani tankeri jätkavad nafta tarnimist välisriikidele

Alates 2. maist, kui jõustusid Washingtoni ühepoolsed piirangud, mis keelasid välisriikidel ajada äri Iraaniga ning muu hulgas neilt naftat osta, on leht jälginud 70 Iraani tankeri liikumist.

New York Timesi küsitletud analüütikud järeldasid, et välisriikidesse toimetasid naftat vähemalt 12 Iraani tankerit, seejuures sisenesid kuus neist Hiina sadamatesse, teised aga läbisid Suessi kanali ning võisid tarnida naftat Türgile või Süüriale.

See erand oli imoprtööridele tehtud selleks, et nad saaksid leida alternatiivseid allikaid nafta ostmiseks. See tähtaeg kukkuski 2. mail.