Türgi ähvardas pealetungiga Eufrati idakaldal

Ankara näeb kurdide Rahvakaitseüksusi (YPG) terrorirühmitusena, kuid YPG on USA oluline liitlane võitluses äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu.

Erdoğan on viimased 18 kuud ähvardanud alustada Eufrati jõe idakaldal uut pealetungi.

"Me sisenesime Afrinisse, Jarabulusesse ja Al-Babi. Järgmiseks jätkame me edasiliikumist Eufratist idas," kinnitas Erdoğan.

"Me oleme seda öelnud Venemaale ja Ameerikale. Me oleme olnud kannatlikud juba väga kaua. Sellel kannatlikkusel on nüüd lõpp," lisas president Bursa linnas peetud ja televisioonis edastatud kõnes.