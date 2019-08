Coca-Cola reklaamikampaania ajas Orbáni liitlase tigedaks

Homme algava Szigeti festivali ajaks toodi linna plakatid, millel on kujutatud geipaari. Plakati alaosas on lause: «Null suhkrut, null eelarvamust».

See on kurjaks ajanud mõned peaminister Viktor Orbáni partei Fidesz toetajad, kes toetavad samasooliste paaride abielu keelustamist.

Üleeile kutsus erakonna aseesimees Istvan Boldog rahvast üles Coca-Cola tooteid provokatiivse kampaania ajal boikoteerima. Kuna ungarlased on ajapikku muutunud homosuhete osas sallivamaks, pole selge see, kas tema üleskutse ka toetust leiab.

Paremäärmuslikud uudistekanalid võimendasid Boldogi sõnavõttu. «Homoseksuaalide lobi vallutab Budapesti ega jäta ruumi selle vältimiseks,» kaebas väljaanne Pesti Sracok.

Immigrandivastane Orbán edendab ideed etnilisest homogeensusest ning soovib kaitsta Euroopa kristlikke väärtusi. Ta on vastu samasoolistele paaridele võrdsete õiguste kehtestamisele ning usub, et geid peaksid suutma heterotega vaikselt koos eksisteerida.

Viktor Orbán. FOTO: Geoffroy van der Hasselt / AP / Scanpix

Coca-Cola teatas üleeile avalduses, et rohkem kui poole miljoni külastajaga Szigeti festival peegeldab suurfirma põhimõtteid. «Usume, et heterotel ja homoseksuaalidel on õigus armastada inimest, keda nad tahavad armastada.»

Fidesz otsustas aga Boldogi üleskutset ametlikult mitte toetada. Erakond teatas, et ungarlastel on vaba valik, kas nad soovivad Coca-Cola tooteid tarbida või mitte. Hatteri geiõiguste eest võitleva grupi aktivist Tamas Dombos ütles Reutersile, et kuigi valitsus on homofoobne, siis ollakse samas ka teadlikud ühiskonna kasvavast sallivusest geide suhtes.

«Ma arvan, et nad testivad sel teemal inimesi. Terve valitsuse propaganda on ehitatud konfliktile ja selleks on vaja vaenlasi. Euroopa Liidu, migrantide, valitsusväliste organisatsioonide ja isegi kodutute järel on nüüd võib-olla LGBTQ-kogukonna kord.»

Tema sõnul on mõnikord raske mõista, kas tegu on poliitilise strateegiaga või lihtsalt homofoobiga, keda ärritab Coca-Cola kampaania.

Hatteri poolt 2018. aastal korraldatud uuringu kohaselt usub pea kaks kolmandikku ungarlastest, et geid peaksid saama elada vastavalt oma soovidele. 2002. aastal uskus seda alla poole rahvast.

Homoõiguste teema on tekitanud suurema arutelu Poolas, kus võimupartei Õigus ja Õiglus (PiS) on ette võtnud homovastase kampaania, et mobiliseerida oma maapiirkondade valijaid.

Üks konservatiivne ajakiri jagas kleepse, millele oli kirjutatud «LGBT-vaba tsoon». Mõned linnad on kuulutanud end «LGBT-vabaks».

Gazeta Polska poolt jagatud kleepsud. FOTO: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Scanpix