Julgeolekujõud tungisid Kõrgõzstani ekspresidendi residentsi

Võimud on võtnud Atambajevilt puutumatuse ning süüdistavad teda korruptsioonis ja võimu kuritarvitamises.

«Täna õhtul ründasid eriüksused Atambajevi toetajaid.... Nad avasid tule, umbes kümme inimest on saanud vigastada,» lausus Atambajevi personali esindaja Guliza Tšodubajeva.

Prokuratuur süüdistab endist presidenti ebaseaduslikus maaostus ja korruptsioonis, kuid trotslik Atambajev kogus poolehoidjad oma valdustesse Biškeki lähedal asuvas Koi-Tašis ning on tõhustanud seal viimastel nädalatel valvet.

Pärast seadusandjate juunikuist otsust temalt puutumatus võtta ütles eksliider, et kavatseb «kuni lõpuni» süüdistustele vastu seista, nimetades praegust presidendi Sooronbai Džeenbekovi administratsiooni maffiaklanniks.

Kõrgõzstani rahvusliku julgeoleku komitee (GKNB) avalduse kohaselt on komitee eriüksus alustanud «erioperatsiooni endise presidendi Almazbek Atambajevi kinnipidamiseks».

Avalduses on öeldud, et eriüksus on relvastatud vaid kummikuulidega.