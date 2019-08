Austraalia parlamendikomitee juht võrdles Hiina tõusu Natsi-Saksamaaga

«Nagu prantslased tollal, ei ole Austraalia märganud, kui mobiilseks meie autoritaarne naaber on muutnud,» kirjutas ta ajalehes Sydney Morning Herald.

Hastie lisas, et tema riik ei ole mõistnud kommunistliku ideoloogia rolli Hiina taristu ohjeldamatul rajamisel Aasia Vaikse ookeani regioonis, justnagu lääneriigid ei mõistnud omal ajal endise Nõukogude Liidu diktaatori Jossif Stalini motiive.

Peaminister Scott Morrisoni sõnul ei peegelda Hastie avaldus valitsuse vaateid, kuid lisas, et seadusandjal oli täielik õigus oma vaatenurka tutvustada.

Hiina suursaatkond Austraalias märkis, et Hastie paljastas oma külma sõja mentaliteedi ja ideoloogilise kallutatuse ning kahjustas Hiina-Austraalia suhteid.

«Ajalugu on tõestanud ning tõestab jätkuvalt, et Hiina rahumeelne areng on maailmale võimalus, mitte oht,» ütles saatkonna pressiesindaja oma avalduses.